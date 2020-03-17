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منوعات

لو بكرة نهاية العالم هتعمل إيه؟.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني- ندي حمدي
انتشرت في الآونة الأخيرة أهوال كثيرة في العالم كله اهتزت لأجلها الشعوب، آخرها كان تفشى فيروس كورونا المستجد الذى تسبب في موت الكثير حول العالم ،ومن ثم أطلقت دار الإفتاء خبر بإن نهاية العالم قد اقتربت وحذرت فيه الناس للرجوع الى الله .

فماذا إن كانت نهاية العالم بالنسبة لك غدًا؟

في البداية قال محمد عبد الخالق إن الكثير منّا غير مستعد لهذه اللحظة ويتمنى فعل أشياء كثيرة ولكن يقوم بتأجيلها فإن كانت نهاية العالم بالنسبة لى غدًا فأتمنى أن تكون في رضا الله .

وأضاف رضا كمال أنه يتمنى امتلاك الكثير من المال لفعل كل ما يهواه قبل نهايته وبالتأكيد سوف يتعبد ويتوب عن ما فعله من ذنوب .

وتابعت آمنه عبد السلام "بتأكيد كلنا نتمنى التوبة قبل فوات الآوان ورضا أهلنا وأصدقائنا علينا لنكون مطمئنين قبل فراقهم.

وأضاف أحمد محمود أنه يريد الإعتراف بحبه لصديقته ويأجل كثيرًا هذا القرار وإذا كانت فعلا نهايته غدًا فهذا أول ما سيفعله ، ويمكن أن تكون فرصة للاعتراف لها اليوم بعد هذا السؤال.

وتابع جلال صابر أنه يتمنى أن يقضى أخر أوقاته وسط أولاده وأهله وهذا أعظم شئ في الدنيا هو قربهم ،لأنه دائمًا منشغل عنهم ولا يقضى وقتا كافيا معهم .
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