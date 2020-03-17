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فن

واقفه على دماغها.. ناهد السباعي تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:24 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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محمد بدران


حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة جمهورها بمقطع فيديو جديد لها وهي تمارس الرياضة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ناهد السباعي في الفيديو وهى تؤدي حركات اليوجا واقفة على رأسها، وعلقت قائلة "Wanted to share with u my daily routine while coronavirus quarantine بس ماما دخلت عليا مش طايقة ريحة الفنيك عشان مفيش كلور فالبلد كلها و مش لاقيه الشبشب "يا ربي كل حاجة لازم ادور عليها كده 😂😂😂" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يشار إلى أن ناهد السباعي تشارك في بطولة مسلسل "النهاية" الذي يعود به الفنان يوسف الشريف إلى السباق الرمضاني، المسلسل من إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإنتاج سينرجي.

يذكر أن أحدث أعمال ناهد السباعي، فيلم "اللعبة الأمريكاني"، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض. 

الفيلم بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، بيومي فؤاد، شيماء سيف، أحمد الشامي، ومن تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف.


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