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وزيرة الصحة تعلن عن أقوى سلاح لمواجهة كورونا ..فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:17 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
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عادل نصار
أكدت الدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن 75% من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الخمس أيام الماضية هم من المخالطين للمصابين السابقين بالفيروس، مضيفة أن القيادة السياسية اتخذت مجموعة من القرارات تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس.


وأضافت زايد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض من الناس يحب أن يثير الرأي العام، وما يحدث في محافظة الدقهلية تقصي عادي، وتقوم بعمل تقصي في كل مكان، متابعة أن :"اللي إحنا بنعمله ده لكي نحد من انتشار الفيروس في أماكن مختلفة".


وتابعت: "نعمل بحرص بكل المعايير العلمية ومنظمة الصحة العالمية قالت أن مصر تقوم بدورها على أكمل وجه في هذا الأمر، ونعمل نقصي في كل حته ونعلن عن الحالات بكل شفافية وبندور عليها".


وقالت: على المصريين أن يأخذوا الموضوع على محمل الجد والموضوع عالمي وأفضل أنظمة صحية في العالم لا يقدروا عليه بسهول، لافتة إلى أن أقوى سلاح لمواجهة كورونا هو سلاح الالتزام، "لا نخرج كثير ونحافظ على كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة والحوامل".

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