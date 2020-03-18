الزمالك يحتفل بعيد ميلاد فرجاني ساسي الـ 28

هنّأ نادى الزمالك، التونسي فرجانى ساسى لاعب الأبيض، بعيد ميلاده الثامن والعشرين، الذى يوافق اليوم 18 مارس، حيث إنه موالد عام 1992 بتونس.





ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك، عبر فيسبوك، صورة لـ فرجاني ساسى كتب عليها: "عيد ميلاد سَعيد للاعبنا الدولى التونسى فرجانى ساسى، كل عام وأنت بخَير".





غادر القاهرة ظهر الأحد الماضي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك متجها إلى تونس.





يأتي هذا بعد قرار الجهاز الفني للفريق الأبيض بمنح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة أسبوع، بعد توقف النشاط الرياضي كإجراء احترازي خوفًا من تفشي مرض كورونا.

ومن المقرّر أن يعود لاعب الوسط الدولي إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل استعداد للانتظام في التدريبات الجماعية.



