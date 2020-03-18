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فن

فيروس كورونا يمنع خالد سليم من طرح كليب «اللي فات مات».. شاهد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:55 ص
خالد سليم
خالد سليم
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سيد احمد
أعلن الفنان خالد سليم عن سبب عدم طرح الفيديو كليب الخاص به "اللي فات مات"، والذي كان مقررًا طرحه، يوم السبت الماضي.
ونشر خالد سليم فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أوضح خلاله، أن "الفيديو كليب تم تأجيله بسبب الظروف التي تعاني منها مصر والعالم من فيروس كورونا .

وأضاف أنه قرر تأجيل نزول الفيديو كليب "اللى فات مات " إلى اقرب وقت تتحسن فيه الظروف .

واكد وجوب التعاون بين أفراد الشعب لتخطي هذه المرحلة، ومواجهة فيروس كورونا .

"اللي فات مات" أحدث كليبات خالد سليم من كلمات وألحان وتوزيع أمير محروس، ومن إخراج ريشة سركيس، وانتهى من تصويره بلبنان خلال الأيام الماضية، وهو باكورة تعاونه مع إحدى شركات الإنتاج اللبنانية.

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