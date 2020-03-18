البيت الأبيض يطلب من الكونجرس 45.8 مليار دولار لمكافحة كورونا

تقدم البيت الأبيض بطلب للكونجرس للحصول على تمويل إضافي بقيمة 45.8 مليار دولار إضافية لمكافحة فيروس كورونا.





وأفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن طلب التمويل الطارئ من الكونجرس؛ للحصول على أموال جديدة وسلطة قانونية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





ويأتي الطلب بالإضافة إلى تمويل حالة الطوارئ البالغ 8.3 مليار دولار الذي مرره الكونجرس قبل أسبوعين فقط ، حيث يزداد نمو الطلبات المالية في الوكالات الفيدرالية بشكل كبير خلال أيام.





وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 100 حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.





وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.



