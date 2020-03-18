باهر المحمدي يعود من ألمانيا اليوم عقب انتهاء رحلته العلاجية

يعود اليوم الأربعاء، باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، من ألمانيا بعد نهاية رحلته العلاجية، بعد إصابته بتمزق في الأربطة الداخلية للركبة، التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الجونة.
وأكد ماير طبيبه الألماني، عدم حاجته لأي جراحة في الوقت الحالي، حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها المحمدي حاجته لجلسات تقوية فقط.
جدير بالذكر أنه تم استبدال اللاعب في الدقائق الأولي من اللقاء، بعد اصطدام قدمه في العارضة ليمنع هدفا مؤكدا للجونة عن طريق أحمد ياسر ريان.
وتعادل الإسماعيلي، أمام الجونة بهدف لمثله، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديديه جوميز، لاعبيه إجازة لمدة 10 أيام بشكل مبدئي عقب قرار مجلس الوزراء بوقف النشاط الرياضي.
ويأتي ذلك في أعقاب قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن إيقاف النشاط الرياضي في مصر، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت إيقاف النشاط في مصر لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.
يُذكر أن الإسماعيلي كان مقررًا له خوض مباراة أمام الرجاء، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى بسبب كورونا.