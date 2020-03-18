AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: القوات المسلحة تواجه وباء كورونا باحترافية شديدة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:59 م
فرج عامر
فرج عامر
Advertisements
فريدة محمد
أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالدور الفعال الذي تقوم به القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة في الإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن القوات المسلحة كعادتها دائمًا تبادر بتقديم الدعم الكامل في مواجهة الأزمات التي تواجه الدولة.

ووجه "عامر" في تصريحات له، تحية قلبية لبواسل القوات المسلحة الذين بدأوا في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين وبدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتى عين شمس والأزهر. 

وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من احتمالات الإصابة بأي عدوى تنفسية . 

وأظهرت عناصر القوات المسلحة خلال عمليات التطهير والتعقيم مدى ما يتمتعون به من كفاءة واحترافية واستعداد عالٍ لتنفيذ جميع المهام على أكمل وجه وبذل الجهد من أجل صحة وسلامة شعب مصر العظيم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. استمرار عمليات التعقيم بالسكة الحديد والمترو.. صور

لمواجهة فيروس كورونا.. تعقيم وتطهير المباني الحكومية في الأقصر ..شاهد

النقل تستمر في عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت.. بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.. وتطهير وتعقيم القطارات بعد كل رحلة.. فيديو

وزير الدفاع يصدر أوامره لـ الحرب الكيميائية التحرك لمواجهة كورونا

تطهير وتعقيم مستمر .. إجراءات مترو الأنفاق لمنع انتشار فيروس كورونا.. فيديو

شاهد.. انتشار عناصر الحرب الكيميائية لتطهير مؤسسات الدولة لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

مدينتان سعوديتان تتصدران أكثر مدن العالم التزاما بالعزل المنزلى.. تعرف عليهما

الصحة العالمية: علاج فيروس كورونا سيكون متوفرا خلال عام

لا يحتاج معامل متخصصة..طبيبة مصرية تبتكر اختبارا للكشف عن فيروس كورونا

مبادرة جديدة.. البنك المركزي يسقط 10 مليارات جنيه عن الأفراد المتعثرين

أكبر حصيلة يومية.. 147 وفاة في إيران بسبب كورونا خلال 24 ساعة

بعد معاناتها من آلام المعدة.. سيدة تتلقى خبرا صادما خلال زيارة روتينية للطبيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشخيص إصابة طفل عمره 9 أشهر بـ كورونا في بريطانيا.. والداه في حالة صدمة

بعد معاناتها من آلام المعدة.. سيدة تتلقى خبرا صادما خلال زيارة روتينية للطبيب

عزلوا أنفسهم ليلا.. كيف يقضى أهالى بلقاس وقراها يومهم بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا؟