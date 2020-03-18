3 سيناريوهات محتملة لمواعيد عودة الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم، الأربعاء، 3 سيناريوهات للمواعيد المحتملة لعودة بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".







ويشهد الدوري الإسباني حاليًا، فترة توقف، لمدة أسبوعين، بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو يبورتيفو"، فإن الشكوك تحوم حول استئناف البطولة، بعد انتهاء الأسبوعين، مشيرة إلى أن من المحتمل أن تصل المدة إلى أكثر من شهر.





ووضعت الصحيفة 3 سيناريوهات محتملة لمواعيد عودة الليجا، جاءت كالتالي..





- السيناريو الأول يوم 23 أبريل المقبل، وهو أكثر الافتراضات تفاؤلًا.





- إذا لم يكن السيناريو الأول ممكنًا، فسيكون الخيار الثاني الذي يتم العمل عليه هو استئناف البطولة في 2 مايو.





أما السيناريو الثالث، فيعتمد على رفع حالة الخطر بقرار من الحكومة الإسبانية، والعودة يوم 14 مايو.