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أخبار البلد

السياحة تكلف سها بهجت محمد فرج بأعمال المتحدث الرسمي للوزارة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:58 م
الدكتورة سها بهجت
الدكتورة سها بهجت
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محمد الإسكندراني
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارًا بتكليف  الدكتورة سها بهجت محمد فرج، بأعمال المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار بجانب عملها الأصلي كمستشار الوزير  للتدريب.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للتنسيق  والرد على استفسارات جميع الجهات، والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول أية معلومات وبيانات وأحداث تتعلق بالوزارة.

وقد قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في تصريحات سابقة له، إن السائحين الموجودين في مصر لن يغادروا قبل يوم الخميس القادم، موضحا أن نسبة إلغاء الحجوزات تخطت 60% بسبب فيروس كورونا. 

وأضاف "العناني" أن نسبة قدوم السياحة الي مصر انخفضت لأقل من الثلث بسبب الفيروس؛ منوها بأن متوسط الخسائر حوالى مليار دولار شهريا ولكن الأهم صحة المصريين.

وتابع العناني: « تعاقدنا مع شركات طبية لتدريب المصريين لتعقيم الفنادق والأماكن السياحية خوفا من كورونا»؛ مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يتم غلق أي متحف أثري ولا توجد مشكلة في ذلك ومجلس الوزراء يتخذ يوميا قرارات وفقا للمعطيات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا.
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