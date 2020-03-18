السياحة تكلف سها بهجت محمد فرج بأعمال المتحدث الرسمي للوزارة

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارًا بتكليف الدكتورة سها بهجت محمد فرج، بأعمال المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار بجانب عملها الأصلي كمستشار الوزير للتدريب.





يأ تي ذلك في إطار خطة الوزارة للتنسيق والرد على استفسارات جميع الجهات، والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول أية معلومات وبيانات وأحداث تتعلق بالوزارة.



