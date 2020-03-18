افتتاح وحدة مرور رشيد باستثمارات 17 مليون جنيه فى احتفالات ثورة يونيو

تفقد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة خلال جولته اليوم لمركز ومدينة رشيد مبنى وحدة المرور الجديد والمقام علي مساحة 4200 م لخدمة مركزي إدكو ورشيد بتكلفة تقديرية 17مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ للمشروع 60 ٪ ومن المقرر انهاء الأعمال نهاية شهر يونيو 2020 م .





وذلك فى اطار الجهود المبذولة للتوسع فى إنشاء وحدات مرورية جديدة وتزويدها بكافة الأساليب و الأجهزة الإلكترونية الحديثة .





ويقع مبنى وحدة المرور الجديد عند بداية الطريق الدولي الساحلي مع حدود محافظة البحيرة وكفر الشيخ ويضم موقع للفحص الفني وإصدار وتجديد رخص التسيير والقيادة وصالة إنتظار ووحدة عمليات مرور ومكاتب وشئون إدارية للعاملين بالوحدة وساحة انتظار للمواطنين ومنافذ لوثائق التأمين الإجباري وأرشيف قيادة.



