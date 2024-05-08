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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة الاحتلال تدمر 47 مسكناً في وادي الخليل بالنقب المحتل وتشرد أصحابها

من عمليات التخريب
من عمليات التخريب الإسرائيلية

قامت شرطة الاحتلال بالإغارة بالهدم والتدمير على المساكن الموجودة في صحراء النقب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأقدمت شرطة الاحتلال على تدمير 47 مسكنًا بالهدم في وادي الخليل في النقب المحتل، وشرد الكثيرين من منازلهم.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يقوم فيها الاحتلال بذلك، بل قام بذلك عشرات المرات، كما يقوم بذلك مع كل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

يأتي ذلك فيما يشن الاحتلال حربا منذ نحو سبعة أشهر قرر في أحدث صورها اجتياح مدينة رفح التي تقول إنها آخر معقل لحركة حماس.

وبالفعل، أرسلت إسرائيل دبابات إلى رفح وأحكمت سيطرتها على المعبر  لتتوقف بذلك حركة مرور الأشخاص ودخول المساعدات إلى القطاع بشكل تام.

وأظهر مقطع فيديو بثّه الجيش الإسرائيلي، الدبابات أثناء دخولها إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، في خطوة جاءت بعد سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف لحماس، فضلاً عن إطلاق تحذيرات للمدنيين في الجانب الشرقي من رفح للانتقال إلى مناطق "إنسانية" في الجانب الغربي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن معبر رفح الآن تحت السيطرة والحصار، مشيرا إلى وجود قوات خاصة (اللواء مدرع 401) في المنطقة.

وأعلن الجيش عن مقتل 20 مسلحا، فضلا عن الكشف عن ثلاثة مداخل لأنفاق.
 

شرطة الاحتلال صحراء النقب

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