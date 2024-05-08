"التقويم الذاتي للبرامج التعليمية".. دورة تدريبية بجامعة بنها

نظم مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة بنها بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دورة التقويم الذاتي للبرامج التعليمية بمؤسسات ومعاهد التعليم العالي والتي تستمر علي مدار ثلاث ايام وذلك في إطار الحزمة التدريبية للمراجعة الخارجية.



وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئي جامعة بنها أن الدورات تهدف إلى رفع كفاءة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في التقويم الذاتي للبرامج التعليمية ، وتوصيف البرامج والمقررات واستراتيجيات التدريس، والتعليم الفعال والمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي ،ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب والتقويم الذاتي للجهاز الإداري.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجوده والاعتماد بالجامعة إلى أنه يقوم بالتدريب خلال الدورة الدكتورة غادة عبدالله المدرب المعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مضيفا أن الحزمة التدريبية الثانية يشارك فيها 25 من السادة أعضاء هيئة التدريس وقيادات الكليات .