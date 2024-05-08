شوبير: الخطيب غير نظرة الناس للاعب كرة القدم

شارك الإعلامي أحمد شوبير، تصريحات له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: 'الخطيب غير من نظرة الناس في لاعب كرة القدم بأخلاقه واحترامه، وخلال مباراة الأهلي بالأمس لفتة عمر كمال وإمام عاشور بالدعاء مؤثرة في الجمهور عن طبيعة لاعب كرة القدم".

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة ، فيما توقف رصيد الإتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".