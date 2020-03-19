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رياضة

أمير عزمي لاعب الزمالك السابق يتكفل ببعض الأسر التي فقدت مصدر عيشها بسسب كورونا.. شاهد

الخميس 19/مارس/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن أمير عزمى لاعب الزمالك سابقا ومدرب نادي مصرجنت ، بالتكفل ببعض الأسر التى فقدت مصدر عيشها .


وكتب فى منشور على حسابه الخاص بموقع انستجرام " "أنا العبد لله أمير عزمي لاعب الزمالك السابق ومدرب نادي مصرجنت أعلمكم أن نتعاون سويًا من أجل عبور تلك المرحلة الهامة والصعبة ونتبع إرشادات الجهات المختصة . 

وأعلن أنا بدوري مساندتي لبعض الأسر التي فقدت مصدر عيشها وأعلن تكفل البعض تلك الأسر في سبيل الله . الرازق هو الله عز وجل" .


وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن أكثر من 11500 شخص أصيبوا بـ فيروس كورونا -19 الجديد على مستوى العالم خلال اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى أكثر من 179،000 ، بينما تجاوز عدد الوفيات 7500 شخص. 


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