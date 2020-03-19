أمير عزمي لاعب الزمالك السابق يتكفل ببعض الأسر التي فقدت مصدر عيشها بسسب كورونا.. شاهد

أعلن أمير عزمى لاعب الزمالك سابقا ومدرب نادي مصرجنت ، بالتكفل ببعض الأسر التى فقدت مصدر عيشها .









وكتب فى منشور على حسابه الخاص بموقع انستجرام " "أنا العبد لله أمير عزمي لاعب الزمالك السابق ومدرب نادي مصرجنت أعلمكم أن نتعاون سويًا من أجل عبور تلك المرحلة الهامة والصعبة ونتبع إرشادات الجهات المختصة .





وأعلن أنا بدوري مساندتي لبعض الأسر التي فقدت مصدر عيشها وأعلن تكفل البعض تلك الأسر في سبيل الله . الرازق هو الله عز وجل" .









وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن أكثر من 11500 شخص أصيبوا بـ فيروس كورونا -19 الجديد على مستوى العالم خلال اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى أكثر من 179،000 ، بينما تجاوز عدد الوفيات 7500 شخص.







