إغلاق صالات الجيم وقاعات الأفراح والبلايستيشن والمسارح في بورسعيد

قرر اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء اغلاق صالات الجيم وقاعات الأفراح والبلايستيشن ودور المسرح والسينما، وذلك كإجراء احترازى ووقائي تتخذه المحافظة ضمن سلسلة من الإجراءات لمجابهة تداعيات فيروس كرورنا.





وشدد اللواء عادل الغضبان ،على ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات بشأن منع التجمعات والاختلاط بين المواطنين حرصا على السلامة العامة.





وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تهدف لمنع نقل العدوى وانتشار الفيروس المستجد .



