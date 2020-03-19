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توك شو

وائل الإبراشي يفتح النار على مروجي الشائعات.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 01:03 ص
عادل نصار

شن الإعلامي وائل الإبراشي، حملة نقد لاذع على مروجي الشائعات خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الشائعات في الفترة الحالية كثرت بشكل كبير ومبالغ فيه.


وأضاف الإبراشي، في حواره مع مذيعات نشرة التاسعة، المذاعة عبر شاشة "القناة الأولى"، أنه من المهم مواجهة الشائعة على الفور وهذا ما تقوم به الدولة في الفترة الحالية، لافتا إلى أن الحكومة تصارح الناس بكل التفاصيل من خلال الوزارات المعنية.


وأكد الإعلامي، أن هناك شفافية تامة من قبل الحكومة في مصارحة الناس بالحقائق أولا بأول وبكل التفاصيل كاملة.


وأشار إلى أن الوضع في مصر آمن جدا وهناك استقرار في كل شيء، مؤكدا أن الأحداث التي تشهدها مصر تستحق منا تركيزا أكبر.


وتابع الإبراشي، أن الناس تستيقظ كل يوم على إحصائيات جديدة بشأن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد، وقضية العالم كله الآن، هذا المرض الخطير.

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