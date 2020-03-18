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توك شو

بدأنا التجارب على البشر.. دونالد ترامب يزف بشرى سارة للعالم بشأن كورونا .. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:46 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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عادل نصار

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة مرض كورونا المستجد، مؤكدا أن تم عمل مركز إدارة الطوارئ.


وأعلن الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بشأن فيروس كورونا، عن بدء التجارب على البشر لدواء يعالج فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا، مضيفا أن هذا أسرع لقاح يتم إنتاجه في التاريخ لمواجهة فيروس كورونا.

وأكمل الرئيس الأمريكي، أنه :"أول الأسبوع تمت أول تجربة سريرية للفيروس في ولاية واشنطن، متابعا أن التسلسل الجيني للفيروس نشر في شهر يناير الماضي ووصلنا لمرحلة التجربة على البشر وهذه سابقة أن يتم في فترة قصيرة.

وأكد أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بشأن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إدارة الأغذية والعقاقير تعمل جاهد على عدد من التطورات .

  

 

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