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فن

شاهد.. زينة تعتذر بعد سخريتها من كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:06 ص
زينة
زينة
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة زينة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تعتذر فيه على الفيديو الذي سجلته فى مهرجان الأقصر عن فيروس كورونا والذى كانت تسخر فيه من الوباء.


وقالت "زينة"، "اعتذر عن الفيديو الذى قمت بتسجيله فى مهرجان الاقصر للسينما الافريقية والذى اعتبره البعض نوعا من الاستهتار بالمرض فأنا لم أكن يوما مستهترة أو مستهينة بخطر فيروس كورونا فأنا أسأت التصرف". 


وأضافت زينة "كنت خائفة إلى درجة الرعب، على نفسى وأمى وأبنائى، لكن أصحابى نصحونا بأن لا تنقل خوفها للناس وهو ما دفعها لتقديم هذا الفيديو".


وأوضحت زينة "أنصح الجميع بالبقاء في البيوت إلى أن يتخطى العالم كله هذه المحنة، وليس فقط مصر والعالم العربي".

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