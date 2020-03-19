عبر الـ SMS.. الصحة تحذر من الشيشة وتؤكد أهمية استعمال المطهرات

حرصت وزارة الصحة على اتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد منها إرسال رسائل توعيه للمواطنين عبر شركات الاتصالات.





وجاء في الرسالة «احرص على النظافة واستعمال المطهرات واغسل يديك باستمرار احذر الشيشة والازدحام واستخدم منديلا عند العطس والسعال تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا_ وزارة الصحة والسكان».





واتخذت الدولة حزمة من القرارات الهامة للوقوف في وجه فيروس كورونا منها تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يوميا؛ وتقليل عمل العاملين في القطاعين العام والخاص، ومنع الحفلات والتجمعات والأنشطة الرياضية وغيرها.