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فن

بالصدفة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها على أحمد أبو هشيمة ..شاهد

الخميس 19/مارس/2020 - 03:46 ص
ياسمين صبرى واحمد
ياسمين صبرى واحمد ابو هشيمة
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يجمعها بالفنانة ياسمين صبرى فى أحدث ظهور لها بعد إعلان خطوبتها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقالت الفنانة فيفى عبده عبر الفيديو "سعيدة بهذا اللقاء لأنك من الممثلات اللاتي أحبهن كثيرا وأسعد برؤيتهن". 

وترد ياسمين صبرى "أنا اكثر سعادة بهذه الصدفة التى جمعت بيننا وصدعنا ركاب الطائرة بكثرة حديثنا أثناء الرحلة واتمنى لك كل سعادة ونجاح". 

يذكر أن ياسمين صبرى أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة منذ أيام؛ وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الوسط الفنى.  

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