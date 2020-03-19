تركيا تتراجع عن قرار اتخذته في محاولة لـ مواجهة كورونا

أعلنت تركيا اليوم، الخميس، إغلاق مراكز التسوق والمولات، في إطار مواجهة فيروس كورونا؛ وذلك بعدما استثنتها الداخلية من قرار غلق الأماكن التي يحدث بها تجمعات.





هذا، وقد حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أن تفشي الفيروس سيكون له تبعات اقتصادية جدية إلى جانب التأثيرات الأخرى.





وفي وقت سابق، أمرت وزارة الداخلية التركية بإغلاق جميع المقاهي والمسارح والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن الاجتماعية المماثلة ابتداء من يوم الثلاثاء في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، واستثنت من هذا الإغلاق مراكز التسوق "المولات" والمطاعم.





وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من إعلان رئاسة الشؤون الدينية التركية، حظرا على مستوى البلاد على صلوات الجماعة، بما في ذلك صلاة الجمعة، في أعقاب اكتشاف حالات جديدة.





وقد أعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الأربعاء، عن تسجيل ثاني حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





ووفقا لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 191، بعد اكتشاف 93 حالة جديدة.



