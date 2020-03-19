الإسكان: تعديل مواعيد عمل مركز اتصالات خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي

صرحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تقرر تعديل مواعيد عمل مركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق لتصبح من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ عصرًا طوال أيام الأسبوع، عدا يومى الجمعة والسبت، بدلًا من المواعيد السابقة والتى كانت من الساعة ٩ صباحًا إلى ٩ مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، وذلك فى ضوء تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، بالتعاون مع وزارة الصـحة ومؤسسات الدولة.





وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم توفير عدد من الخدمات للمواطنين الحاجزين ضمن مشروعات الصندوق ببرنامج الإسكان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنيـن على الرابط https://cservices.shmff.gov. eg، منعًا لتكدس المواطنين بمراكز خدمة العملاء بمختلف أجهزة المدن والمحافظات، خاصة فيما يتعلق باستكمال المُستندات الأساسية للمواطنين، وذلك فى غضون الأسبوع القادم.



