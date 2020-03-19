AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإسكان: تعديل مواعيد عمل مركز اتصالات خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي

الخميس 19/مارس/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
صرحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تقرر تعديل مواعيد عمل مركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق لتصبح من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ عصرًا طوال أيام الأسبوع، عدا يومى الجمعة والسبت، بدلًا من المواعيد السابقة والتى كانت من الساعة ٩ صباحًا إلى ٩ مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، وذلك فى ضوء تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، بالتعاون مع وزارة الصـحة ومؤسسات الدولة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم توفير عدد من الخدمات للمواطنين الحاجزين ضمن مشروعات الصندوق ببرنامج الإسكان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنيـن على الرابط https://cservices.shmff.gov.eg، منعًا لتكدس المواطنين بمراكز خدمة العملاء بمختلف أجهزة المدن والمحافظات، خاصة فيما يتعلق باستكمال المُستندات الأساسية للمواطنين، وذلك فى غضون الأسبوع القادم.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن هذا القرار جاء حفاظًا على الصـحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية العاملين بمراكز خدمة العملاء، والمواطنين المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مُشيرة إلى أنه فى حالة الرغبة في أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة ٩ صباحًا : ٣ عصرًا طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة والسبت، وذلك لحين إشعار آخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مد فترة التحويل لحاجزي الإسكان الاجتماعي حتى ١ مارس المقبل

مد فترة الحجز لعدد من وحدات نظام التمليك بالمحور الاستثمارى بـ بورسعيد ودمياط

تعرف على تفاصيل مهلة استكمال الأوراق وإعادة الاستعلام لحاجزى شقق محدودى الدخل

الإسكان: بروتوكول تعاون لإتاحة وحدات لمتوسطى الدخل بنظام التمويل العقارى

تعرف على آخر موعد لاستكمال البيانات لحاجزى الإسكان الاجتماعى

ترشيحاتنا

عقب شرط ميسي.. باريس سان جيرمان يدرس ضم أحد نجوم برشلونة

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

سموم يأكلها الأطفال.. احذر تقديم هذه الأطعمة لطفلك

مرتضى هيضربه بالنار.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة بسبب عقوبة مباراة السوبر

حظر تجوال.. شاهد أول فيديو من داخل بلقاس بعد وفاة حالتين بـ فيروس كورونا

للسيطرة على كورونا.. الإدارة المركزية للضرائب تعلن إقرار الضرائب للمواطنين مجانًا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها