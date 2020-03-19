أحمد السقا ينشر مهرجانا لـ حمو بيكا

نشر الفنان أحمد السقا علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" مقطع فيديو يحتوي علي مجموعة صور له برفقة أحد أصدقائه الفنانين علي اغنية من اغاني فريق حمو بيكا وعلق احمد السقا علي الفيديو قائلا : الناس لبعضيها.

ومن ناحية أخري ناشد الفنان أحمد السقا، جمهوره للجلوس في المنزل وعدم الخروج للشارع؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا بعد انتشار العديد من الحالات خلال الفترة الماضية.





ونشر أحمد السقا، فيديو له من خلال حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليه : "علشان صحتك .. علشان بيتك .. علشان ولادك .. علشان حياتك .. عشان بلدك .. خليك في البيت .. ربنا يزيح الغمة".



