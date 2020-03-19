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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يعلن بدء المحافظات تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي

الخميس 19/مارس/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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ايمان البكش
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن بدء جميع المحافظات تنفيذ قرار د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة، وكذا تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وأكد اللواء محمود شعراوى على جميع القيادات المحلية بضرورة متابعة تنفيذ القرار الصادر في جميع المحافظات والقيام بحملات للتأكد من تطبيقها والتعامل بكل حسم مع المخالفين، لافتًا إلى اتخاذ المحافظات لكافة الاجراءات الاحترازية التى تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من أماكن تجمعات المواطنين نظرًا لما يمثله من خطورة بالغة ويلعب دورًا فى انتقال الفيروس وانتشار العدوى. وفى السياق ذاته.

وجه اللواء محمود شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة التنسيق مع غرفة عمليات المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والتى بدأت اليوم الخميس لمواجهة والتصدى لفيروس كورونا وإعداد تقارير أولًا بأول بجهود المحافظات فى تنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تواصل متابعتها لجهود المحافظات في تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها فى مواعيد محددة التى أعلنها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وكذا غلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن . ومن ناحية أخرى وفي ضوء تنفيذ جهود الدولة للاهتمام بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

أكد اللواء محمود شعراوى أنه تم التنسيق مع جميع المحافظات والمجلس القومى لشئون الإعاقة لتوزيع مطبوعات توعوية بلغة الإشارة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية لإتاحة المعلومات والإجراءات الاحترازية الخاصة بالتوعية والوقاية من فيروس كورونا لهذه الفئة لإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
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