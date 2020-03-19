AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على مواعيد الحلقات الأولى لـ"هزر فزر" مع هنا الزاهد وضيوفها

الخميس 19/مارس/2020 - 10:04 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
Advertisements
أمل مجدى

تطلق قناة cbc أحدث برامجها الترفيهية "هزر فزر"، الذي تقدمه النجمة هنا الزاهد، وتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين.


ينقسم ضيوف كل حلقة إلى فريقين، كل منهم يضم 3 نجوم، ليتنافسوا خلال عدد من الألعاب، فنشهد خلال حلقة السبت المقبل، منافسة بين فريق النجوم أحمد فهمي وأحمد فتحي ومصطفى بسيط، والثاني فريق أكرم حسني وجيلان علاء وعمرو وهبة.


ويوم الأحد يتنافس فريقين؛ الأول يضم النجوم إدوارد ونسرين طافش وميريهان حسين، والثاني يضم آيتن عامر وأوتاكا ومحمد عز.


البرنامج يبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد عبر قناة cbc.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

18 يناير.. موعد عرض مسلسل ختم النمر لـ أحمد صلاح حسني

رقص نسرين طافش يشعل السوشيال ميديا بعد تصدر ختم النمر تريند جوجل

الحلقة 16 من ختم النمر.. أحمد صلاح حسني يكتشف حقيقة وفاة والدته

الحلقة الـ38 من مسلسل ختم النمر تتصدر جوجل

هزر فزر.. هنا الزاهد تقدم برنامجا جديدا على CBC .. تفاصيل

الحلقة الـ 41 من مسلسل ختم النمر تتصدر جوجل

ترشيحاتنا

وفاة نجل نجم بيراميدز

أول رد من البرلمان على مي الخرسيتى صاحبة فيديو كورونا

وضع رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في الحجر الصحي

عدد الإصابات بفيروس كورونا يتخطى الـ 100 ألف في أوروبا

منصة إلكترونية جديدة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عبر هذا الرابط

معلش استحملونى.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد طرح سيارة فولكس فاجن باسات 2020

أصيبت بصدمة.. كلب يفسد احتياطات وقائية اتخذتها سيدة للحماية من كورونا

بعد إصابتها بـ كورونا .. أجنبية تنشر صور الحجر الصحي بالإسكندرية |شاهد