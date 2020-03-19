تعرف على مواعيد الحلقات الأولى لـ"هزر فزر" مع هنا الزاهد وضيوفها

تطلق قناة cbc أحدث برامجها الترفيهية "هزر فزر"، الذي تقدمه النجمة هنا الزاهد، وتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين.





ينقسم ضيوف كل حلقة إلى فريقين، كل منهم يضم 3 نجوم، ليتنافسوا خلال عدد من الألعاب، فنشهد خلال حلقة السبت المقبل، منافسة بين فريق النجوم أحمد فهمي وأحمد فتحي ومصطفى بسيط، والثاني فريق أكرم حسني وجيلان علاء وعمرو وهبة.





ويوم الأحد يتنافس فريقين؛ الأول يضم النجوم إدوارد ونسرين طافش وميريهان حسين، والثاني يضم آيتن عامر وأوتاكا ومحمد عز.





البرنامج يبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد عبر قناة cbc.