رامى صبرى يحتفل بتخطى "حياتى مش تمام" حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة

حقق الفنان رامي صبري، نجاحًا كبيرًا بأغنيته الأخيرة "حياتي مش تمام" التي طرحها خلال الشهر الماضي عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث تخطت المشاهدات 5 ملايين مشاهدة.
وكتب صبرى من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلا "5 Million Views on YouTube 🤩💫 #حياتي_مش_تمام
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ولم يقف نجاح الأغنية عند هذا الحد بل شارك عدد كبير من النجوم رامي تفوق الأغنية من خلال غناء الأغنية ونشر فيديوهات لهم مذيلة بتعليقات تعبر عن الإعجاب، وكان شيكو وهشام ماجد على رأس الفنانين.
"حياتي مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي، واختار رامي صبري عيد الحب لطرحها لجمهوره.