أحمد عكاشة: يجب تلقي المعلومات عن فيروس كورونا مرة في اليوم لهذا السبب.. فيديو

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إنه هناك نوعين من الخوف فهناك خوف مفيد ويوجد خوف مرضي، موضحا ان هناك مركزا في المخ مسئول عن الهرب او المواجهة ويتسبب في حالة الخوف.





وأضاف عكاشة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامجه " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك توصيات من منظمة الصحة العالمية للتقليل من حالة الهلع والصدمة والقلق الحاد وهي الابتعاد عن قراءة الأخبار التي تتسبب في زيادة حالة الهلع والخوف.





وتابع :" لو أبوك وامك مسنين وخايف عليهم من الاصابة بفيروس كورونا يجب التعرف على كيفية حمايتهم بطرق الوقاية".





واكمل احمد عكاشة:" يجب تلقي المعلومات عن فيروس كورونا مرة في اليوم فقط ولا يصح التواجد أمام التليفزيون للتقي معلومات عن فيروس كورونا طوال اليوم".





ولفت :" إذا اتبع الفرد تلك الخطوات يستطيع ان يقلل من حالة الهلع والخوف والقلق المستمر".



