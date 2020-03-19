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فن

يتحدى.. شيكو يتكفل بمصاريف 50 أسرة لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 10:44 م
شيكو
شيكو
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محمد نحلة
أعلن الفنان شيكو عن مشاركته فى تحدى الخير من خلال مقطع فيديو بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

وقال شيكو من خلال الفيديو "انا قبلت التحدي يافهمي وهتولي 50 أسرة الشهر ده، بتخدي هنا الزاهد، أحمد السعدني، عمرو يوسف، رانيا يوسف".

وكان قد شارك الفنان أحمد فهمى فى تحدى الخير من خلال مقطع فيديو بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

وقال فهمى من خلال الفيديو "انا قبلت تحدى محمود تريزيجيه وهتولى 50 اسرة الشهر ده".

وأضاف فهمى " وبتحدى اكرم حسنى , احمد عز , هشام ماجد , شيكو , كريم عبد العزيز وعلى ربيع ".

ومن ناحية أخرى أعلن محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مشاركته في «تحدي الخير»، والذي أطلقه اللاعب سعد سمير، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.

ونشر تريزيجيه فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قال فيه: «قبلت تحدي سعد سمير، وسأتكفل بمصاريف 40 أسرة الشهر القادم إن شاء الله».

وأضاف تريزيجيه: «أتحدى أحمد حجازي، أحمد المحمدي، حسن السيد، محمود علاء، حسام غالي، وائل جمعة، أحمد فتحي وسيد معوض».

كما وجه تريزيجيه الدعوة لنجوم الفن للمشاركة في التحدي حيث قال: «وأتحدي أحمد فهمي، كريم فهمي ومصطفى خاطر، وبتحدي وبتمنى كل واحد يقدر يساعد يساعد».

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