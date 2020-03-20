لا للمصافحة والتقبيل.. الأوقاف توضح حكم عدم الذهاب للمسجد لأداء صلاة الجمعة

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه وفق رأي هيئة كبار العلماء يمكن أن يمكث الفرد في المنزل ولا يصلي الجمعة في المسجد للحفاظ على حياة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف طايع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الخروج للصلاة أو المكوث في المنزل أمر جوازي متروك تقديره للفرد".





وقال:" رفعنا شعار لا للمصافحة والمعانقة والتقارب والتقبيل في المساجد لتجنب نقل العدوى".





وتابع :" نقل صلاة الجمعة إلى ساحات المساجد، وأمرنا جميع المساجد بالتهوية الجيدة وفتح النوافذ وعمل المراوح بكامل طاقتها وتخفيض مدة خطبة الجمعة على 15 دقيقة وعدم المكوث في المسجد لفترة طويلة"





وأكمل:" قمنا بتطهير جميع المساجد والاعمدة والمنبر والكراسي والأرض والتعقيم مستمر طوال اليوم عقب كل صلاة".



