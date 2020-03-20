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تعليم

وزير التعليم : توزيع شرائح محمول على طلاب أولى ثانوي الأسبوع المقبل

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:26 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم توزيع شرائح لخطوط محمول من مختلف شركات المحمول الموجودة في مصر على طلاب الصف الأول الثانوي الأسبوع القادم.

وقال وزير التربية والتعليم، إن هذه الشرائح ستسهل على طلاب أولى ثانوي عملية تشغيل التابلت خارج المدرسة او في حالة عدم وجود شبكة واي فاي للانترنت.


وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي هذا العام يتمتعون بوجود أجهزة التابلت التي تسلموها من الوزارة


وأعلن وزير التربية والتعليم  أنه بالنسبة لـلصف الاول الثانوي ، فسيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات) ، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، وسيؤديه الطلاب من المنزل.

كما قال وزير التربية والتعليم : سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

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