بسبب كورونا.. السعودية تعلق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة أسبوعين





أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، لمدة 14 يومًا بسبب تفشي فيروس كورونا.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية قوله: "عليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ السبت".





وأضاف المصدر: "يسرى هذا القرار على جميع الأنشطة المذكورة عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية".



