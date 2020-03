سعد لمجراد يعلن عن التكفل ببعض العائلات من أجل القضاء على كورونا ... شاهد

View this post on Instagram

‎هادي حرب ضد الفيروس...واليوم قبل من غذا خاص المقاومة ديال المغاربة تكون ضد الفيروس فقط و ماشي ضد مستلزمات العيش اليومية... ‎كلشي خاصّو يجلس فدارو وبالو هاني...بلا مايخرج يقلّب على ما يأكل و باش يدًّاوا...بغينا نقولو لهاد الناس حنا معاكم ومانسيناكمش...حيت #المغاربة_كلهم_عائلة_وحدة... ‎بدوري كانشارك مع خوتي الفناير فمبدارة التكافل و التضامن "المادي" مع المغاربة لي محتاجين ليا و ليك يا #مغربي_أصيل #يا_مقاوم #يا_بطل ... ابتداءًا من اليوم غادي نتكفل بعدد من العائلات حتى دّوز هاد الأزمة بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ مالي في صندوق مكافحة تداعيات كورونا المؤسس بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله... دير بحالي ! نعيشو جميع دابا باش مانموتوش غذا ! ‎#خليك_فدارك#الله_ينصر_سيدنا #نبقاو_فالدار_الخوت_حتى_كورونا_تفوت ‎#بالروح_بالجسد ‎#المغاربة_كلهم_عائلة_وحدة ‎ ❤❤❤ ‎#الله_الوطن_الملك #الابتعاد_الاجتماعي #socialdistancing #distanciationsociale @hichammasrar1 @issamwachma @rachideloualiofficiel @mohamedredaofficiel