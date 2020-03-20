طبيب: الماء والصابون أفضل من المعقمات للقضاء على كورونا.. فيديو

طرحت قناة العربية سؤالا على الدكتور نزار باهبري، استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية بجدة، بعنوان" هل خلط المعقمات أفضل لقتل الفيروسات؟".

وقال الدكتور نزار باهبري، استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية بجدة، إن هناك بعض الأشخاص تقوم بوضع أكثر من معقم وكحول على بعض معتقدين أن ذلك سيقضى على فيروس كورونا.

وأوضح استشاري الطب الباطني، أن وضع الكحولات على بعض تزيد الإصابة بالحساسية فى اليد والجسم.





ولفت استشاري الطب الباطني، إلى أن استخدام المواطن الماء والصابون أفضل من استخدام المعقمات.





وأكد استشاري الطب الباطني، أن هناك بعض الأشخاص تخترع أى شئ و الجميع يقلدها بدون علم أو دراسة.