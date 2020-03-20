لمواجهة كورونا.. تعقيم العيادات الخارجية بمستشفى بنها الجامعي.. صور

قامت إدارة مستشفيات بنها الجامعية باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق عيسوى مدير عام المستشفى إن الإجراءات تتمثل فى المرور الدوري والمستمر للتوعية بأخطار انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكيد على اتباع تعليمات وزارة الصحة فى النظافة الشخصية وطرق التعامل مع المرضى وطرق مكافحة العدوى بجانب تعقيم العيادات الخارجية بالمستشفيات بالتعاون مع وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة.

وأشار إلي أنه تم إخلاء الزائرين وتعقيم المستشفى بالتعاون مع الأمن الإدارى حفاظا على صحة المرضي.

من ناحية أخرى قامت فرق الأزمات برش قاعات المحاضرات والأقسام الأكاديمية والعلمية والمعامل بكلية الطب وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية، أن إدارة الكلية لن تتهاون في اتخاذ كافة التدابير الوقائية لسلامة وحماية الطلاب وأساتذتها وموظفيها كما أنها لن تتردد في مد يد العون لعبور هذه الأزمة وحماية مصر وشعبها.