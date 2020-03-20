مفيش امتحانات نقل تاني .. 15 معلومة تشرح كيفية النجاح في نظام المشروعات البحثية المقرر تقييم الطلاب على أساسه؟

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنهاء عصر الامتحانات التقليدية التي يتم عقدها بلجان ومراقبين وأسئلة تقليدية تقوم على الحفظ والتلقين بالنسبة لصفوف النقل، مشيرًا إلى أنه تقرر استبدال هذه الامتحانات التقليدية بنظام المشروعات البحثية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 14 معلومة عن نظام المشروعات البحثية المقرر تقييم طلاب النقل على أساسه:

* بالنسبة لسنوات النقل من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي ، وكذلك طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي ، و الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الدارسين بالصفين الأول والثاني الثانوي ، والطلاب المصريين في الخارج هذا العام فجميعهم سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات البحثية عليهم بدلا من الامتحانات.





* هذه المشروعات البحثية سيتم إتاحتها على المنصة الإلكترونية الجديدة التي فتحتها وزارة التربية والتعليم للتعليم عن بعد.





*الوزارة ستضع على منصتها الإلكترونية الجديدة في كل مادة مشروع معين، وستتيح لكل طالب إمكانية أن يقوم بحل هذا المشروع بمفرده أو مع مجموعة من زملاءه على ألا تزيد هذه المجموعة عن 5 طلاب.





*بعد أن يقوم الطالب بحل هذا المشروع سواء بمفرده أو مع مجموعة من زملائه تحت إشراف المعلم بإستخدام المنصة ، سيتم تقديم هذا المشروع وبذلك سيكون الطالب قد أدى المطلوب منه في هذه المادة.





*سيكون هناك مهلة شهرين لحل المشروع خلال الفترة من اليوم 19 مارس "نصف مايو"





*"كل طالب وشطارته" .. يمكن للطالب انجاز المشروع في أسبوع أو أسبوعين أو في خلال مهلة الشهرين بالكامل





* وبالنسبة لطريقة حل المشروع .. فيمكن أن يتم الحل من خلال منصة التواصل بين الطلاب والمعلمين، و كل حلول المشروع ستكون متاحة داخل بنك المعرفة المصري





*المشروع أسئلته لن تكون تقليدية مثل الامتحان العادي بل ستحتاج من الطالب أن يبحث بنفسه ليجمع المعلومات المطلوبة.





* لم يكن لدى الطالب إنترنت أو شريحة أو موبيل من أي نوع يمكنه من أداء المشروع اللازم للنجاح في المادة .. ففي هذه الحالة يتوجب على الطالب الذي لم يقدم مشروعا أن يبدأ العام الدراسي القادم قبل موعده بأسبوعين لاستكمال الدراسة والامتحان للمرور للعام الدراسي التالي.

*إذا قدم الطالب مشروعه علي منصة التواصل في موعده قبل ١٥ مايو ٢٠٢٠ ، فلن يضطر إلى بدء الدراسة قبل موعدها بأسبوعين.



*تقديرا للمرحلة الحالية التي تمر بها الوزارة في إطار تعليق الدراسة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد ، فسوف يتم هذا العام تجهيز هذه الموضوعات البحثية التي سيتم تقييم الطالب وتطبيقها عن طريق الوزارة وسيتم تطبيقها عن طريق السادة المعلمين في مدارسهم



* لو نجح الطالب في تقديم البحث المطلوب في كل مادة سيكون ذلك بالنسبة لنا كافيا لإنهاء العام الدراسي وتقييم الطلاب بدون قلق الامتحانات والحفظ والتلقين



