التعليم تتفق مع الاتصالات على إتاحة الدخول على مواقعها التعليمية "بدون باقة"

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على توفير شرائح محمول بدون تكلفة تتيح الدخول على المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.





وقال وزير التربية والتعليم: إن هذه الشرائح ستتيح إمكانية الدخول على هذه المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بدون الحاجة إلى عمل باقة إنترنت.





وكان قد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) اليوم، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.



