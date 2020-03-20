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تعليم

5 معلومات تحسم مصير طلاب الإعدادية مع وجود شبح كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:18 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مصير طلاب الشهادة الإعدادية بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة منعا لـ انتشار فيروس كورونا المستجد بين طلاب المدارس.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 5 معلومات تحسم مصير طلاب الإعدادية في ظل ظروف كورونا:

* امتحانات الإعدادية 2020 ستعقد في موعدها (2 مايو) وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي بلا تغيير .

*لا نية لحذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني

* الطلاب سيؤدون امتحانات الإعدادية 2020 في اللجان الامتحانية بشكل طبيعي .

* لجان امتحانات الإعدادية ستحظى بعمليات تأمين و تعقيم خاصة جدا بالتعاون مع مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة الصحة والقوات المسلحة 

* لجان امتحانات الإعدادية 2020 سيتم فيها مراعاة عمل مسافات واسعة جدا بين الطلبة داخل هذه اللجان ، بحيث نضمن "ان الامتحانات دي تعدي على خير".
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