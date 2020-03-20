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أخبار العالم

لا مكان لهم في المقابر.. جثث كورونا تتكدس في إيطاليا.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:25 م
تفشي فيروس كورونا
تفشي فيروس كورونا في إيطاليا
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شيماء مصطفى
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو صادم يظهر حجم الكارثة التي تشهدها إيطاليا وتحديدا مدينة برجامو في شمال البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأظهر مقطع الفيديو، عشرات التوابيت المصطفة في إحدى الكنائس فيما يبدو أن هذه الجثث لم تجد مكانًا لدفنها في المدينة.

ونشرت إحدى المواطنات، مقطع فيديو للتوابيت وقالت في سخط: "هذا هو الوضع الفعلي في برجامو بإيطاليا، سمعت أشخاصا يتحدثون عن مناعة القطيع.. وبهذا المقطع يمكن أن تتخيل أي اتجاه تتجه له دولتك".

كانت إيطاليا أمرت الجيش بنقل الجثث من برجامو حيث تعمل خدمات دفن الموتى بأكثر من طاقتها، وذلك في الوقت الذي أغلقت البلاد جميع مدنها وأقاليمها وفرضت حجر صحي على سكانها.

وكان عدد وفيات إيطاليا فاق، أمس الخميس، العديد في الصين، حيث سجلت 3405 حالة وفاة، متجاوزة الصين التي سجلت 3245 حالة.

وفي وقت سابق، طلبت السلطات المحلية في برجامو المساعدة في إحراق الجثث بعد أن تكدست في أفران الحرق.

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