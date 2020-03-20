بمكياج صاخب وفستان ملفت.. منة عرفة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

نشر مصمم الأزياء محمد إسماعيل عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة للفنانة منة عرفة خلال خضوعها لإحدى جلسات التصوير.





ظهرت منة عرفة فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان فضى طويل أتسم بصيحة الكم الواحد وبشق من الجانب، وحمل التصميم توقيع محمد إسماعيل.





وانتعلت منة عرفة حذاء أنيقا ذا كعب عالى باللون الكشمير، فيما تزينت ببعض الاكسسوارات و المجوهرات البسيطة.





ومن الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل دعاء المصرى مكياجا صاخبا مرتكزا مما كشف عن جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى.



