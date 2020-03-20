ضبط 13600 جوانتى و500 زجاجة كحول مجهولة بالسويس

تمكنت مباحث التموين بالسويس بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك من ضبط ١٣٦٠٠ جوانتى و ٥٠٠ زجاجة كحول مجهوله المصدر.





وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، أمر بشن حملات تموينية مكبرة من مديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لتاكد من عدم التلاعب بالأسعار و صلاحية المنتجات وسائل الوقاية المقدمة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.





وخلال حملة امنية من مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك تمكنوا من ضبط 13600 جوانتى و ٥٠٠ زجاجة كحول مجهوله المصدر بعدد من الصيدليات ومحلات تجارية مختلفة مستغلين طلب المواطنين خلال هذه الفترة الوقاية من فيروس كورونا.





امر اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس باتخاذ الجراءات القانونية وحررت الحملة محاضر واتخاذ اللازم اتجاه المخالفين.