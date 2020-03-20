AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 13600 جوانتى و500 زجاجة كحول مجهولة بالسويس

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:08 م
كحول طبى
كحول طبى
Advertisements
حسن غنيمة
تمكنت مباحث التموين بالسويس بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك من ضبط ١٣٦٠٠ جوانتى  و ٥٠٠ زجاجة كحول مجهوله المصدر.

وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، أمر بشن حملات تموينية مكبرة من مديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لتاكد من عدم التلاعب بالأسعار و صلاحية المنتجات وسائل الوقاية المقدمة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا. 

وخلال حملة امنية من مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك تمكنوا من ضبط  13600 جوانتى  و ٥٠٠ زجاجة كحول مجهوله المصدر بعدد من الصيدليات ومحلات تجارية مختلفة مستغلين طلب المواطنين خلال هذه الفترة الوقاية من فيروس كورونا. 

امر اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس باتخاذ  الجراءات القانونية وحررت الحملة  محاضر واتخاذ اللازم اتجاه المخالفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لضبط الأسواق.. حملات رقابية على السلع التموينية وتحرير 52 مخالفة بالمنيا

استمرار الحملات الرقابية على الأسواق وتحرير 79 مخالفة بالمنيا

حماية المستهلك يضبط كميات من الكمامات والأدوية مجهولة المصدر في عدد من المحافظات

ضبط 493 عبوة مطهرات ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وكمامات مجهولة المصدر في البحيرة

محافظ أسيوط: التصدي بحزم لجميع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار لاستغلال المواطنين

ضبط 3 آلاف زجاجة كحول مجهولة المصدر بـ البحر الأحمر

ترشيحاتنا

للنجاة من كورونا .. 21 أمرا يرفع الله بها البلاء ويغيثك من هذا الوباء

دولتان عربيتان.. الصحة العالمية تتوقع انفجارا مخيفا في أعداد المصابين بـ كورونا

أول تعليق من الاهلي بعد تجديد تعاقد وليد سليمان

العيش والأرز والمكرونة.. قرارات مهمة بشأن تلك السلع لمواجهة كورونا

مشهد محبب لـ كورونا.. عشرات المصريين في ميدان العتبة

هل تتعرض مصر لمنخفض جوي خطير قريبا.. الأرصاد الجوية توضح الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 4 سنوات من الإعلان عنها.. أستون مارتن الخارقة تخرج إلى الطرقات العامة.. صور

حقيقة قتل كورونا بالأعشاب

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم