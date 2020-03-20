إصابة زميل أحمد حجازي في وست بروميتش ألبيون بفيروس كورونا





وقال أوستين في تصريحات لصحيفة تليجراف الإنجليزية:"لقد كانت حرارتي 39.7 درجة، كأن أحد قام بإلقاء ماء ساخن علي، لقد اعتقدت بأنني لائق وصحي وأستطيع تجاوز هذا المرض، ولكن بعد أسبوع اكتشفت إصابتي بالمرض، أود أن أقول لكل من هم في سن العشرينات والثلاثينيات لا تستهين بهذا الأمر، إنه خطير وجدي."





يذكر أن أوستين يلعب في نفس الفريق الذي يلعب له أحمد حجازي في الدوري الإنجليزي، وسيتم فرض عزل صحي على جميع اللاعبين للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس.





وانتشر فيروس كورونا في إنجلترا، مما استدعى إيقاف الدوري الإنجليزي حتى الرابع من إبريل، قبل أن يتقرر تمديد فترة الإيقاف حتى نهاية شهر إبريل.

أعلن تشارلي أوستين، مهاجم نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19"