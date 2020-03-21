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حوادث

حبس عاطل لسرقته حقيبة مندوب تحصيل بشركة في مدينة نصر

السبت 21/مارس/2020 - 02:00 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة مندوب تحصيل بإحدى الشركات، وبداخلها مبلغ مالي.

البداية أثناء قيام قوة أمنية بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بأعمال التأمين بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق اتهامه فى 10 قضايا) وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالى "مجهول المصدر" - فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار.

وبسؤاله عن مصدر الحقيبة؛ اعترف بسرقتها  وبداخلها المبلغ المالى، من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وأمكن التوصل للمجنى عليه (مندوب تحصيل بإحدى الشركات ) وبسؤاله قرر بأنه حال صعوده للشركة محل عمله فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده، وبداخلها المبلغ المالى ، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، واتهمه بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.
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