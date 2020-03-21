حبس عاطل لسرقته حقيبة مندوب تحصيل بشركة في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة مندوب تحصيل بإحدى الشركات، وبداخلها مبلغ مالي.





البداية أثناء قيام قوة أمنية بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بأعمال التأمين بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق اتهامه فى 10 قضايا) وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالى "مجهول المصدر" - فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار.





وبسؤاله عن مصدر الحقيبة؛ اعترف بسرقتها وبداخلها المبلغ المالى، من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.





وأمكن التوصل للمجنى عليه (مندوب تحصيل بإحدى الشركات ) وبسؤاله قرر بأنه حال صعوده للشركة محل عمله فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده، وبداخلها المبلغ المالى ، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، واتهمه بالسرقة.





واتخذت الإجراءات القانونية.



