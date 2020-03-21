فتاوي تشغل الأذهان.. مجمع البحوث: استغلال حاجات الناس وقت الأزمات حرام شرعا ... وأحمد عمر هاشم يوجه بصلاة الحاجة لرفع البلاء.. وأمين الفتوى يجيب.. حكم الوضوء في الحمام

أمين الفتوى: كورونا إشارات وتنبيهات من الله لعباده

حكم صلاة الجمعة في البيت .. الإفتاء تجيب





نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الفتاوى الدينية الصادرة عن المؤسسات الرسمية، والتي تشغل أذهان الكثير..ونرصد في هذا التقرير أبرز هذه الفتاوى.





قال مجمع البحوث الإسلامية ، إن استغلال حاجات الناس وقت الأزمات لأخذ أموالهم حرام شرعا، ويدخل في نطاق أكل أموال الناس بالباطل.





واستشهد مجمع البحوث عبر فيس بوك، بقوله تعالى-: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ"، وقال _صلى الله عليه وسلم _: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منهرواه الإمام أحمد.





وأوضح أن من الاستغلال المنهي عنه شرعًا ما يقوم به بعض السائقين بفرض زيادة في قيمة الأجرة عن التعريفة المحددة من الجهات المختصة، ومن يفعل ذلك فهو آثم شرعا وسواء كان النقل للركاب أو للبضاعة، وعلى من يتعرض لمثل هذا الاستغلال إبلاغ الجهات المختصة من باب الإيجابية المأمور بها شرعا.





حكم صلاة الجمعة في البيت فى ظروف الوباء الحالي .. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وأجاب عثمان ، قائلًا: صدر قرار من هيئة كبار العلماء يجيزون فيه عدم الحضور لصلاة الجمعة والجماعة لو كان هذا سيؤدي لانتشار الفيروس وعدوى كثير من المصلين.





وأضاف قائلًا: على المريض ألا يدخل على السليم فمن أصيب فليتزم بالجلوس فى منزله أفضل له وللآخرين ويمتنع عن الذهاب لأى مكان، وعلينا أيضًا أن نمكث فى منازلنا ولا نخرج منها إلا للضرورة القصوى.

وتابع: كذلك من يذهب لعمله بعد أن ينتهى منه يذهب فورًا على منزله ولا نتهاون ولكن علينا أن نتبع التعليمات حتى يزول كل خوف، لعل هذه إشارات وتنبيهات من الله لعباده حتى ننتبه لاحوالنا وحتى لا يعتدى قوي على ضعيف ونعلم ان الدنيا فى لحظة قد تنتهى وأنه مهما أوتينا من قوة فيأتى شئ صغير جدًا كهذا الفيروس لا يرى بالعين المجردة لأنه ضعيف يسبب إضطراب فى العالم، حتى يتقي الإنسان ربه ولا يظلم ولا يعتدي ولا يأكل حقوق غيره، فالإنسان مهما أوتي من قوة فهو ضعيف والتوبة والرضا هو أفضل شئ يرفع الله عنا بهم المحن.





دعا الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لصلاة الحاجة مساء اليوم، الجمعة، على أن تصلى ركعتين، تقرأ في الركعة الأولى بعد قراءة الفاتحة سورة الكافرون، وبعد قراءة الفاتحة في الركعة الثانية تقرأ سورة الإخلاص.





وأضاف عبر الفيسبوك، أن دعاء صلاة الحاجة هو: «لا إله إلا اللهُ الحليمُ الكريمُ، سبحان اللهِ ربِّ العرشِ العظيمِ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، أسألُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ، وعزائمَ مَغْفِرَتِكَ، والغنيمةَ من كلِّ بِرٍّ، والسلامةَ من كلِّ إِثْمٍ، والفوزَ بالجنةِ، والنجاةَ من النارِ، لا تَدَعْ لي ذَنْبًا إلا غَفَرْتَهُ، ولا هَمًّا إلا فَرَّجْتَهُ، ولا حاجةً هي لك رِضًى إلا قَضَيْتَها يا أرحمَ الراحِمِينَ.. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة يا سيدنا محمد إني استشفع بك عند ربي في رفع الوباء والبلاء والسقم والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن».









وقال هاشم: "خذوا بالأسباب والله تعالى قال: {ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة}، مع الالتزام بالتعليمات الصحية".

يأتي ذلك في إطار التضرع إلى الله ودعوته لرفع البلاء والوباء المسمى بـ"فيروس كورونا"، والذي صنفته منظمة الصحة العالمي بالوباء العالمي، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يزال من الممكن السيطرة عليه.





قال الشيخ عثمان عويضة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان الوضوء في الحمام طالما لا توجد نجاسات، مضيفًا أن التسمية عند بداية أي عمل مستحب، وكل أمر لم يذكر اسم الله عليه منزوع البركة.





وأضاف "عويضة" في إجابته عن سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية ": مكان قضاء الحاجة يجري التسمية للوضوء في القلب، ويتفق كثير من العلماء على هذا الرأي.









حكم الوضوء في الحمام ؟.. أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





ورد الشيخ وسام، قائلًا: "إن الحمام قديمًا عندما ذكره الفقهاء كان يقصد به محل النجاسة، وكانت تقضى الحوائج في ما يشبه البرميل، ويتم نزحه، وهو الذي كان يحرم فيه ذكر الله أو الوضوء فيه".



