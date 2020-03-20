وزير التعليم: سنضطر لتغيير موعد الدراسة العام المقبل في هذه الحالة...منصة edmodo تطلب 4 طلبات من أولياء أمور طلاب المدارس في مصر...دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد

_وزير التعليم: سنضطر لتغيير موعد الدراسة العام المقبل في هذه الحالة
_منصة edmodo تطلب 4 طلبات من أولياء أمور طلاب المدارس في مصر
_5 أدوات سيستخدمها المعلمون للتواصل مع الطلاب على منصة edmodo
_دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن هناك حالة واحدة سنضطر على اثرها إلى بدء الدراسة العام القادم قبل موعدها بأسبوعين وذلك لفئات معينة من الطلاب.
وقال وزير التربية والتعليم : لو تعذر أي طالب من طلاب صفوف النقل من تقديم المشروع البحثي الذي ستتم على أساسه عملية التقييم بدلا من الامتحانات هذا العام ، بسبب عدم وجود إنترنت أو شريحة أو موبايل ، ففي هذه الحالة سيتوجب على الطالب الذي لم يقدم مشروعه البحثي المطلوب أن يبدأ العام الدراسي القادم قبل موعده بأسبوعين لاستكمال الدراسة والامتحان للمرور للعام الدراسي التالي.
وقال وزير التربية والتعليم : أما إذا قدم الطالب مشروعه علي منصة التواصل في موعده قبل ١٥ مايو ٢٠٢٠ ، فلن يضطر إلى بدء الدراسة قبل موعدها بأسبوعين.
و كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد قدم شرحا مفصلا لنظام المشروعات الذي تقرر تطبيقه بدلا من نظام الامتحانات التقليدية لأول مرة هذا العام على طلاب بعض الصفوف الدراسية.
وقال وزير التربية والتعليم إنه بالنسبة لسنوات النقل من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي ، وكذلك طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي ، والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الدارسين بالصفين الأول والثاني الثانوي ، جميعهم سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) .
وأوضح وزير التربية والتعليم أن نفس الشئ بالنسبة لــ الطلاب المصريين في الخارج ، فسيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.
وقال وزير التربية والتعليم ، إنه بالنسبة لـ الطلاب المذكورين فقد قررنا لأول مرة أن نستبدل الامتحانات التقليدية، بمشروعات سيتم إتاحتها على المنصة الالكترونية الجديدة التي فتحتها وزارة التربية والتعليم للتعليم عن بعد.
وأضاف وزير التربية والتعليم : سنضع على منصتنا الالكترونية الجديدة في كل مادة مشروع معين ، وسنتيح لكل طالب إمكانية أن يقوم بحل هذا المشروع بمفرده أو مع مجموعة من زملائه حجمها لا يزيد على 5 طلاب .
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه بعد أن يقوم الطالب بحل هذا المشروع سواء بمفرده أو مع مجموعة من زملائه تحت إشراف المعلم بإستخدام المنصة ، سيتم تقديم هذا المشروع وبذلك سيكون الطالب أدى المطلوب منه في هذه المادة .
وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن هناك مهلة لحل المشروع خلال الفترة من اليوم 19 مارس حتى آخر يوم في الامتحانات في الخريطة الزمنية التي كانت مقررة "نصف مايو"، وقال وزير التعليم "كل طالب وشطارته اللي قادر يخلصه في أسبوع تمام واللي محتاج اسبوعين تمام الطلاب معاهم مهلة شهرين حتى منتصف مايو".
وبالنسبة لطريقة حل المشروع .. قال وزير التربية والتعليم ، يمكن أن يتم الحل من خلال منصة التواصل بين الطلاب والمعلمين ، كما أن حلول المشروع ستكون داخل بنك المعرفة المصري ، وقال الوزير : المشروع أسئلته مش تقليدية زي الامتحان العادي لا دي حاجات مطلوب البحث عنها من الطالب".
وقال الوزير: ده بالنسبة لنا كافي لإنهاء العام الدراسي وتقييم الطلاب بدون قلق الامتحانات والحفظ والتلقين ، وبذلك سيتعلم الطلاب اهمية العمل الجماعي والعمل الذاتي وروح الفريق وكيفية البحث في المراجع"
وجهت منصة edmodo التي ستختص بالتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة ، مجموعة من الطلبات الموجهة لـ أولياء امور طلاب المدارس في مصر.
وقالت منصة edmodo في رسالتها التي تم نشرها على الصفحة الرئيسية في المنصة :
- تابع الفصل
- ادعم التعلّم في المنزل
- شاهد أنشطة الفصل و التقييمات
- ساعد الطلاب على البقاء في المسار الصحيح
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تم توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على الرابط التالي https://edmodo.org
وقال وزير التربية والتعليم : من خلال هذه المنصة ، سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة.
وأضاف وزير التربية والتعليم : سيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم على هذه المنصة رفع كل الحصص الخاصة بجميع الفصول الموجودة في المدرسة ، ويمكن دعوة اولياء الامور لأن يراقبوا الفصل ان ارادوا
وقال وزير التربية والتعليم : هذه المنصة سهلة الاستخدام ، سيكون فيها الواجبات و الامتحانات والتصويت على اي موضوع ، كما سيتاح عليها امكانية التواصل بين الطلاب والمعلمين والطلاب و زملاءهم تماما مثل موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المعلم سيتولى عملية ادارة الحوار على هذه المنصة ، وسيضع المعلم للطلاب ملفات تعليمية يقوم بتحميلها سواء كانت هذه الملفات عبارة عن كلام مكتوب او فيديو وسيترك الامر لابداع المعلم في هذه الحالة.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه يمكن للمعلمين إدارة هذه المنصة من المنزل او من المدرسة ، وستكون الوزارة رقيبة على ما يحدث على هذه المنصة و سترسل رسائل للطلاب والمعلمين.
وقال وزير التربية والتعليم ، أن هذه المنصة ستجمع شمل مجتمع التربية والتعليم كله (طلبة و اولياء امور ومعلمين) في مكان واحد وهذا يحدث لأول مرة "كل واحد هايلاقي المعلم بتاعه وهايلاقي زمايله وهايعمل معاهم مشاريع تعليمية ناجحة "
منصة edmodo .. هي منصة إلكترونية جديدة كشفت عنها وزارة التربية والتعليم ، وأعلنت أنها ستكون مختصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة.
ويمكن الوصول إلى منصة edmodo بكل سهولة من خلال الضغط على الرابط التالي https://edmodo.org
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الأدوات التي يحتاجها المعلمين للتعامل داخل هذه المنصة :
- إرسال الرسائل
- نشر المواد التعليمية
- إتاحة الأنشطة
- إتاحة الواجبات للطلاب
- إتاحة الاختبارات الإرشادية للطلاب
ووجهت منصة edmodo رسالة للمعلمين قالت خلالها : اجعل التعلم متاحا من أي مكان، ووفر وقتك من خلال جعل جميع الأدوات التي تستخدمها في الفصل في مكان واحد.
بنك المعرفة المصري .. واحد من أهم الوسائل التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم أمام طلاب المدارس المصرية، لتسهيل عملية التعلم عن بعد بالتزامن مع قرار تعليق الدراسة تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد .
وحرصا من موقع صدى البلد على خدمة طلاب المدارس ، يقدم الموقع بالصور دليلا كاملا لاستخدام نظام بنك المعرفة المصري لإدارة التعلم.
يشمل هذا الدليل المصور ، شرحا وافيا لخطوات تسجيل الدخول على بنك المعرفة المصري، وطريقة الاستفادة من نظام ادارة التعلم الموجودة داخل بنك المعرفة المصري، وطرق البحث، والوصول إلى المكتبة الرقمية والاستفادة من محتواها، وتصفح مختلف المصادر والناشرين المتاحين في بنك المعرفة المصري.
وكانت قد أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منصة إلكترونية تسمى نظام إدارة التعلم وذلك على موقع بنك المعرفة المصري ، سعيا لتحقيق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع قادر على الابداع والتفكير والتعلم .
وتهدف هذه المنصة الموجودة على بنك المعرفة المصري ، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل ، وذلك بالتعاون مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا الريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من 250 سنة في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم ، حيث أعدت شركة بريتانيكا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية و مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية محتوى رقمي للمواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والاحياء باللغتين العربية والانجليزية.
ويشمل هذا المحتوى نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو توضح الموضوعات المقررة على الطلاب في هذه المواد والمفاهيم الخاصة بها ، بالاضافة إلى إتاحة أسئلة واختبارات تساعد على تقييم فهم الطلاب للموضوع ومدى تحقق نواتج التعلم لكل درس .