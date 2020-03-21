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مرأة

على طبيعتها.. كندة علوش بدون مكياج بفيديو جديد على انستجرام

السبت 21/مارس/2020 - 01:30 ص
كندة علوش
كندة علوش
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آية التيجي
شاركت الفنانة كندة علوش تابعيها على الإنستجرام فيديو تتحدث فيه عن حملة خليك بالبيت، وهي حملها اطلقها العديد من الفنانين والفنانات والخليجيين والأجانب أيضا، وقد ظهرت كندة علوش بإطلالات طبيعية وغير متكلفة في الفيديو، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت كندة علوش على الفيديو الخاص لها ببعض الكلمات، وقالت: تحدي الخير بادرة ايجابية جدًا.. لازم نشجع بعض لنسهل على الجميع الالتزام بالقعدة بالبيت ومنع انتشار الڤيروس.. انا قبلت تحدي درة ومحمد مشيش ودينا الشربيني.

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وظهرت كندة علوش ببلوفر باللون السكري بأكمام طويلة، وقد تركت كندة علوش شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

فيما لم تتكلف كندة علوش في وضع المكياج، وايضا عدم التكلف في ارتداء الاكسسوارات، وهو ما أبرز من جمال طبيعتها وبساطتها ابيضا.

وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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