على طبيعتها.. كندة علوش بدون مكياج بفيديو جديد على انستجرام

تحدي الخير بادرة ايجابية جدًا.. لازم نشجع بعض لنسهل على الجميع الالتزام بالقعدة بالبيت ونمنع انتشار الڤيروس انا قبلت تحدي درة ومحمد مشيش ودينا الشربيني @dinaelsherbinyy @mmashish @dorra_zarrouk وبنقل التحدي ل @lailaelouiofficial @tamerhabibofficial @jumana.mourad @khaledselimofficial @yasminraeis #تحدي_الخير #خليك_بالبيت #كورونا @resala.charity.organization