ملكة القلوب.. كندة علوش تهنئ يسرا بعيد ميلادها

نشرت الفنانة كندة علوش، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة يسرا، وهي تطوقها بذراعيها، مهنئة إياها بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الثلاثاء 10 مارس.





وعلقت كندة علوش، على صورها مع يسرا، قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأسطورة كل الوقت .. ملكة القلوب .. كل سنة وانت طيبة ومنورة وسعيدة وبتشعي طاقة إيجابية وجمال وحب لكل اللي حواليكي".





من جهة أخرى تشارك يسرا في الموسم الرمضاني المُقبل بمسلسل "دهب عيرة" والذي تستكمل تصوير مشاهده خلال الفترة الحالية في عدة أماكن.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.







