شاهد .. أحدث ظهور لريهام حجاج برفقة زوجها في المنزل

و علقت حجاج على الصورة قائلة " بيتك .. حوزك .. كنبتك "

وأعلنت الحكومة غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة.





وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي ان يقوم رؤساء الاحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الاغلاق.



