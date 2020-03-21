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فن

شاهد .. أحدث ظهور لريهام حجاج برفقة زوجها في المنزل

السبت 21/مارس/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشرت الفنانة الشابة ريهام حجاج صورة جديدة له على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " عبر خاصية " الاستوري " برفقة زوجها أثناء الإلتزام بقرار البقاء من المنزل وعدم النزول الي الشارع 

و علقت حجاج على الصورة قائلة " بيتك .. حوزك .. كنبتك " 
وأعلنت الحكومة غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة. 

وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي ان يقوم  رؤساء الاحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الاغلاق.

يأتي ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة
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