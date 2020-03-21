زاها يوفر سكنا مجانيا للعاملين في مجال الصحة لمكافحة كورونا

تصرف نجم فريق كريستال بالاس، ويلفريد زاها، بشكل رائع في إطار محاولات اللاعبين لتقديم حلول في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وتعاني مختلف دول العالم من انتشار فيروس كورونا المميت، وهو ما أثر سلبيًا على الأنشطة الرياضية حيث توقفت الدوريات.





وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن زاها قرر توفير سكن مجاني للعاملين في مجال الصحة، للتخفيف على المملكة المتحدة.





وأشارت إلى زاها دعا العالمين في المجال الطبي، أي الأطباء وطاقم التمريض، للتواصل مع شركة العقارات، التي يمتلكها مع أوبي ويليامز، للحصول على سكن مجاني.





وأوضحت أن تلك الشركة تمتلك حوالي 50 شقة تتراوح سعتها من سرير واحد إلى ثلاثة أسرة في مواقع حول لندن.