AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زاها يوفر سكنا مجانيا للعاملين في مجال الصحة لمكافحة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 02:50 ص
نجم فريق كريستال
نجم فريق كريستال بالاس، ويلفريد زاها
Advertisements
محمد رشاد

تصرف نجم فريق كريستال بالاس، ويلفريد زاها، بشكل رائع في إطار محاولات اللاعبين لتقديم حلول في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.


وتعاني مختلف دول العالم من انتشار فيروس كورونا المميت، وهو ما أثر سلبيًا على الأنشطة الرياضية حيث توقفت الدوريات.


وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن زاها قرر توفير سكن مجاني للعاملين في مجال الصحة، للتخفيف على المملكة المتحدة.


وأشارت إلى زاها دعا العالمين في المجال الطبي، أي الأطباء وطاقم التمريض، للتواصل مع شركة العقارات، التي يمتلكها مع أوبي ويليامز، للحصول على سكن مجاني.


وأوضحت أن تلك الشركة تمتلك حوالي 50 شقة تتراوح سعتها من سرير واحد إلى ثلاثة أسرة في مواقع حول لندن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

45 مليون إسترليني.. تشيلسي يحدد سعر بيع مهاجمه البلجيكى

وزيرة الصحة توضح سبب اختيار مطروح مقرا للحجر الصحي للمصريين العائدين من ووهان

لمنع انتشار كورونا.. هذا ما حدث للسائحين عند وصولهم إلى ميناء الإسكندرية

رغم كورونا.. ميناء الإسكندرية يستقبل 340 سائحا من جنسيات مختلفة

ودودون للغاية.. سائح يوثق رحلته في الحجر الصحي المصري ويروي تفاصيل معاملته

أحب مصر وسأعود إليها.. سائح أمريكي يعبر عن امتنانه بعد تعافيه من كورونا

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة فى عيد الأم: اللى بيحب والدته ميروحلهاش

أكبر رئيس متاجر في بريطانيا يسخر من مرضى كورونا

الأسبوع الثالث.. زيادة أعداد المصريين المصابين بـ كورونا

قرار جديد من التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

الخارجية الألمانية: نحن بصدد إعادة 20 ألف سائح من مصر

احمد موسى.. ليس أمامنا حل سوى قرارات تجعل المستهتر يجلس في منزله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 إطلالات.. زوجة ماجد المصري تحتفل بعيد الأم مع والدتها

بمواصفات خيالية .. فولكس تطرح volkswagen passat الشكل الجديد في مصر.. صور

سكرانين.. شاهد حالة قطيع من الأفيال بعد شرب 30 لتر خمور في الصين.. فيديو وصور