للوقاية من كورونا.. المصريون على قلب رجل واحد.. حملات شبابية لتعقيم دور العبادة ومواقف السيارات بالقليوبية.. وتوزيع كمامات مجانا على أهالي القناطر.. صور

بتحدى الخير والمبادرات.. المصريون يواجهون كورونا



بالمطهرات والكمامات.. شباب القليوبية يحاربون كورونا

حملات شبابية لتطهير المساجد والمواقف والشوارع

توزيع المطهرات والكمامات مجانا لمواجهة الاستغلال

يقف الشعب المصرى دائما يدا واحدة، خاصة في وقت الأزمات والشدائد، لم يستطع أحد أن يفرق أبناءه، تجد شبابه سباقين فى فعل الخير من خلال المبادرات والحملات الشبابية التى تحث على التعاون والعمل الجماعى، هذه الحقائق تجسدت على أرض الواقع فى مواجهة كورونا، حيث حرص أبناء محافظة القليوبية على مساعدة الأجهزة المعنية فى تعقيم دور العبادة والمنشآت العامة ومواقف السيارات وأماكن الانتظار، فضلا عن إطلاق مبادرات لتوزيع الكمامات والمطهرات مجانا.





ويستعرض "صدى البلد" فى هذا التقرير عددا من المبارات التى شهدتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.





المبادرة الأولى شهدتها مدينة بنها، حيث دشن شباب المدينة مبادرة "بنها لشبابها"، وهي حملة مكبرة لتطهير المساجد والكنائس والمنازل والأماكن العامة، حيث تم توزيع كمية من الكمامات على المصلين خلال صلاة الجمعة أمس كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.







وقال أحمد شعلان، مؤسس المبادرة، إن الفعاليات تأتي في إطار المشاركة المجتمعية لجهود الدولة وتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على الأهالي كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف أنه تم توزيع عدد من الكمامات والمطهرات مجانا على المواطنين، وذلك كأحد أشكال المشاركة المجتمعية للمشاركة في الجهود التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، داعيا الشعب المصري إلى توخي الحذر واتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية والإرشادات الاحترازية التي تؤكدها الدولة وتجنب التجمعات.





وفى مدينة القناطر الخيرية، أطلق صاحب محل للمستلزمات الطبية مبادرة "كمامة في الخير" لتوزيع الكمامات الطبية بالمجان على الأهالي للتصدي لحالة الجشع والاستغلال من جانب بعض التجار في ظل أزمة فيروس كورونا.







وقال صاحب المبادرة الدكتور حسام محمد إن المبادرة هدفها الإسهام في الخير كنوع من المشاركة المجتمعية لرفع العناء عن المواطنين والمشاركة في نشر الوقاية والحماية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى توزيع 250 كمامة مجانا.





وناشد أصحاب الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية المشاركة في الخير وتعميم المبادرة على مستوى محافظة القليوبية لتوعية المواطنين والالتزام بالوقاية.





كما نظم شباب مدينة شبين القناطر بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية حملة لتطهير السيارات بمواقف شبين القناطر وكلية الزراعة ومسطرد وبنها وطوخ بعض المواقف الأخرى، وذلك كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.





وقال غريب أحمد، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، إنه تم التطهير بالتنسيق مع مجلس المدينة لمنع أى تداعيات لفيروس كورونا أو أى عدوى من تردد المواطنين على المواصلات وانتقال الأمراض.





كما شارك عدد من شباب قرى مركز طوخ والخانكة فى حملات تعقيم المساجد والأتوبيسات العامة وأماكن تجمع المواطنين أمام المحلات والمخابز لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد الشباب أن حملة التعقيم تأتى مساهمة ومساندة لأجهزة الدولة للتصدى لذلك الفيروس، وأيضا خدمة لأهالىهم والحفاظ عليهم لمنع والحد من انتشار الفيروس، موضحين أنهم يتكفلون بمواد التطهير بنفقتهم الخاصة، حيث تم تعقيم وتطهير المحال والشوارع بالمدينة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.





كما حرص عدد كبير من أهالى وشباب مدينة شبرا الخيمة على المشاركة الإيجابية في أعمال تعقيم وتطهير المنشآت المختلفة من المساجد والكنائس والمنازل والمحلات التجارية والأسواق للحد من انتشار فيروس كورونا.







وقام الشباب بتجهيز ماكينات الرش وارتداء الكمامات والجلفزات وشراء الكلور والفنيك والمطهرات المختلفة والمرور على دور العبادة وتطهيرها بالكامل وتنظيف وتطهير دورات المياه ورش المطهرات بها حرصا منهم على الوقاية من انتشار المرض.





من ناحية أخرى، أعلنت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استمرار أعمال تعقيم وتطهير المنشآت الجامعية وكليات الجامعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقالت راندا مصطفى إن التعقيم والتطهير سوف يشمل جميع المباني والمنشآت الجامعية والكليات والمعامل على المدى القصير والطويل عن طريق استخدام الكلور بشكل يومي كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.





وأكدت نائب رئيس الجامعة استمرار رفع حالة الطوارئ داخل الجامعة بالتنسيق مع جميع الإدارات المعنية بالجامعة لمواجهة أى أحداث طارئة قد تحدث خلال الفترة القادمة.





من جانبه، واصل عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولاته التفقدية للإطمئنان على الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا" المستجد، وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





وقال المحافظ إنه تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.





وأعطى المحافظ تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.





وناشد المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات.